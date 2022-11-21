Dailyfaceoff назвал самую недооцененную суперзвезду в истории хоккея

«Я бы лукавил, если бы просто назвал Малкина недооцененным, когда у него есть Харт Трофи, Конн Смайт Трофи, два Арт Росс Трофи, три Кубка Стэнли, Колдер Трофи. У скольких игроков в истории НХЛ есть Колдер, Харт, два Арта Росса и Конн Смайт Трофи? У трех: Бобби Орра, Марио Лемье и Евгения Малкина.



Этот человек не был назван одним из 100 величайших игроков НХЛ, хотя выиграл все к зиме 2017 года», — говорится в статье.