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18 минут назад

Dailyfaceoff назвал Малкина самой недооцененной суперзвездой в истории хоккея

Газета.Ru

Журналист Мэтт Ларкин на портале Dailyfaceoff заявил, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин является самой недооцененной суперзвездой хоккея в истории.

Dailyfaceoff назвал самую недооцененную суперзвезду в истории хоккея
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я бы лукавил, если бы просто назвал Малкина недооцененным, когда у него есть Харт Трофи, Конн Смайт Трофи, два Арт Росс Трофи, три Кубка Стэнли, Колдер Трофи. У скольких игроков в истории НХЛ есть Колдер, Харт, два Арта Росса и Конн Смайт Трофи? У трех: Бобби Орра, Марио Лемье и Евгения Малкина.

Этот человек не был назван одним из 100 величайших игроков НХЛ, хотя выиграл все к зиме 2017 года», — говорится в статье.

Напомним, в матче с «Чикаго Блэкхокс» Малкин отличился голом. Всего в НХЛ он забросил 452 шайбы и отдал 714 голевых передач, набрав в общей сложности 1166 очков. В сезоне-2022/23 он забил восемь голов и совершил 12 ассистов в 19 играх.

Малкин перешел в «Питтсбург» в 2006 году. В составе команды он три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2006, 2010 и 2014). 13 июля он подписал новый контракт с «Пингвинз». Соглашение заключено на четыре года, за это время Малкин заработает $24,4 млн.

Хоккей,Марио Лемье,Евгений Малкин,
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