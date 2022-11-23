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2 часа назад

Российский игрок НХЛ описал чувства от возвращения на родину

Lenta.ru

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев описал чувства от возвращения на родину во время отпуска. Его слова приводит Men Today.

Российский игрок НХЛ описал чувства от возвращения на родину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игрок поделился, что больше всего в США скучает по родителям, друзьям и природе.

«Когда приезжаю в Россию, перезагружаюсь и сразу расслабляюсь. Красивая природа, чистый воздух, особое ощущение, что ты дома», — заявил 24-летний хоккеист.

Сергачев выступает в НХЛ с 2016 года. Помимо «Тампы», защитник выступал за «Монреаль Канадиенс». Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее российский нападающий клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хендерсон Силвер Найтс» Павел Дорофеев сравнил жизнь в США и на родине. «Главное впечатление — дорогая жизнь. В целом все дороже, чем в России», — заявил он.

Хоккей,Михаил Сергачев,Павел Дорофеев,
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