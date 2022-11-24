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3 часа назад

Голкипера "Айлендерс" Сорокина признали первой звездой дня в НХЛ

ТАССиещё 1

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин стал первой звездой прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба лиги.

Сорокина признали первой звездой дня в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ночь на четверг "Айлендерс" на домашней площадке победили "Эдмонтон" (3:0), Сорокин отразил 49 бросков по своим воротам. Российский голкипер провел второй "сухой" матч в нынешнем сезоне.

Второй звездой стал форвард "Сан-Хосе" Тимо Майер, оформивший хет-трик в гостевом матче с "Сиэтлом" (5:8).

Третьей звездой признан голкипер "Аризоны" Карел Веймелка, отыгравший "на ноль" в гостевой игре с "Каролиной" (4:0).

Хоккей,Тимо Майер,Илья Сорокин,
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