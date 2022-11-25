В НХЛ заявили, что хотят увидеть сборную России на Кубке мира по хоккею

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил шансы сборной России участвовать в Кубке мира по хоккею с 2024 года.
«Мы хотим увидеть Россию, когда можно будет увидеть Россию. Мы хотим, чтобы российские хоккеисты НХЛ имели возможность участвовать в турнире, в котором участвуют лучшие.
Мы не считаем справедливым возлагать на них ответственность за решения, принятые другими людьми. В конечном счете, лучшие хотят сразиться с лучшими, в том числе и с российскими игроками», — цитирует Дэйли Expressen.