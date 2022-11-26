Овечкин с сыном отпраздновал 791-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин помог своему клубу обыграть "Калгари Флэймc" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на стадионе "Кэпитал Уан Арена" в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:0. Овечкин забросил шайбу на 53-й минуте матча, реализовав большинство.

"Вcегда радует, когда твоя cемья на cтадионе cмотрит, как ты играешь. Конечно, увидеть cына так близко было оcобенным моментом", — прокомментировал празднование Овечкин.

Эта шайба стала 791-й в карьере нападающего в НХЛ. Помимо Овечкина голами в матче с "Калгари" отметились Ти Джей О'Ши и Евгений Кузнецов. Кроме того, на счету Овечкина результативная передача на О'Ши. "Кэпиталз" после этой победы набрали 21 очков в 22 играх и идут на 12-м месте на Востоке. "Флэймз" с 21 очком после 20 матчей занимают седьмую строчку на Западе.