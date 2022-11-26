ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Российскому форварду системы «Колорадо» Мальцеву порезали ногу коньком в матче АХЛ

Чемпионат.com

Российскому форварду Михаилу Мальцеву, выступающему сейчас в команде АХЛ «Колорадо Иглз» в матче с «Айова Уайлд» порезали ногу коньком. Об этом игрок написал в своём телеграм-канале.

Российскому форварду Мальцеву порезали ногу коньком
Фото: NHL.COMNHL.COM

«Получил неприятную травму. Было большинство, столкнулись с защитником и упали вместе. Пытаюсь встать и тут мышцу как дёрнет болью, но не понимаю почему. Снова падаю. Говорят, со стороны этот момент выглядел жутковато. Потом, на одном коньке выкатили в раздевалку, по пути уже увидел, что гетра разорвана. Оказалось, лезвием порезали ногу. Наверное, с какой-то стороны можно сказать, что повезло, так как получилось глубоко, но не критично. Наложили швы, хожу хромая, но сам. Сегодня всё утро был у врачей, обследовался. В понедельник дополнительное обследование, тогда и скажут по срокам. Достаточное долго время обходился без травм. Были простуды, ушибы незначительные. Но теперь вот так случилось. Пока буду на паузе. До травмы успел набрать одно очко – пас в большинстве», — написал Мальцев.

Михаил Мальцев в текущем сезоне провёл пять игр за «Колорадо Эвеланш» и не набрал результативных баллов. За фарм-клуб «лавин» 24-летний российский нападающий сыграл 12 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков.

Хоккей,Михаил Мальцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители