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26 минут назад

Российского игрока НХЛ признали первой звездой матча

Lenta.ruиещё 2

41 сейв Георгиева помог «Колорадо» обыграть «Даллас»
Фото: NHL.COMNHL.COM

Российский вратарь клуба «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Статистика хоккеиста доступна на сайте лиги.

Встреча завершилась победой «Колорадо» со счетом 4:1. Георгиев отразил 41 бросок «Далласа» из 42.

В текущем сезоне 26-летний вратарь провел 13 матчей, в десяти из которых его команда одержала победу. Летом Георгиева обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо». Контракт россиянина рассчитан на три года.

«Колорадо» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 19 матчах. Лидирует «Вегас Голден Найтс» с 33 очками в 23 матчах. В следующем матче «Эвеланш» на выезде сыграет 30 ноября с «Виннипег Джетс».

Хоккей,Александр Георгиев,
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