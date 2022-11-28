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1 час назад

Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

Газета.Ruиещё 6

"Миннесота Уайлд" дома обыграла "Аризону Койотис" (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). У победителей голы на счету Кирилла Капризова, Сэма Стила, Джареда Сперджена и Мэттью Болди.

Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Аризону" в матче НХЛ
Фото: ReutersReuters

В составе "Аризоны" шайбы забросили Ник Шмалц, Лоусон Крауз и Янис Мозер. Капризов также в этом матче записал на свой счет две результативные передачи. 25-летний хоккеист набирает очки в девятом матче чемпионата подряд. Всего на счету форварда в этом сезоне 13 заброшенных шайб и 14 результативных передач в 21 матче чемпионата. Капризов стал игроком "Миннесоты" в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги. В турнирной таблице Западной конференции "Миннесота" занимает девятое место, набрав 22 очка в 21-м матче. "Аризона" идет 13-й с 17-ю баллами после 20 игр.

Ранее сообщалось, что Капризов обновил личный рекорд в НХЛ, отметившись очками в девятом матче подряд.

Хоккей,Джаред Сперджен,Сэм Стил,Кирилл Капризов,
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