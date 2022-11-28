Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

В составе "Аризоны" шайбы забросили Ник Шмалц, Лоусон Крауз и Янис Мозер. Капризов также в этом матче записал на свой счет две результативные передачи. 25-летний хоккеист набирает очки в девятом матче чемпионата подряд. Всего на счету форварда в этом сезоне 13 заброшенных шайб и 14 результативных передач в 21 матче чемпионата. Капризов стал игроком "Миннесоты" в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА.