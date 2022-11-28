Кожевников – об успехах «Спартака»: начали больше двух забивать – уже радость

«Эмоциональный подъём, стали больше двух забивать – уже радость. Самое главное, что болельщик пошёл, значит всё нормально. Болельщики же идут на голы, а не просто смотреть игру от обороны. Это самое главное. Когда тренера меняют, всегда новые эмоции появляются. Всё нормально, всё получается пока хорошо», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.