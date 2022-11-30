«Торпедо» одержало победу над «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Торпедо». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.
На 4-й минуте матча шайбу забросил хоккеист «Адмирала» Динар Хамидулин с передачи Артёма Гареева. Ещё до первого перерыва хоккеисты «Торпедо» сравняли счёт после шайбы Максима Федотова с передач Игоря Ларионова и Михаила Орлова. В начале второго периода нижегородцы вышли вперёд благодаря голу Егора Виноградова с передач Максима Летунова и Денниса Яна. На счету голкипера «Торпедо» Ивана Кульбакова 27 сейвов.
«Адмирал» прервал двухматчевую победную серию и 5 декабря примет на своём льду хабаровский «Амур». «Торпедо» прервало двухматчевую серию поражений и 2 декабря встретится с «Амуром».