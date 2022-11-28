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27 минут назад

Нападающий «Северстали» Ильин был наказан буллитом за пинок клюшки

Чемпионат.com

В эти минуты в Череповце роходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимает новосибирскую «Сибирь». После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

Нападающий «Северстали» Ильин был наказан буллитом за пинок клюшки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 17-й минуте второго периода форвард хозяев Михаил Ильин пнул обломок клюшки в крюк нападающему сибиряков Тейлору Беку. 31-летний канадец сам реализовал штрафной бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Тейлор Бек в текущем сезоне провёл за новосибирский клуб 37 матчей, в которых набрал 32 (10+22) очка.

«Сибирь» после 37 игр набрала 45 очков и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Клуб из Череповца с 34 очками расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Хоккей,Михаил Ильин,Фонбет,
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