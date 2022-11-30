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1 час назад

Овечкину осталось 8 шайб до Горди Хоу в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ

Газета.Ru

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс».

Овечкину осталось 8 шайб до Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Эти заброшенные шайбы стали для 37-летнего форвард 792-й и 793-й в лиге.

На данный момент Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. В активе идущего на втором месте Горди Хоу 801 шайба.

Лидирует с 894 голами экс-форвард «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз» Уэйн Гретцки.

Напомним, что встреча с «Ванкувером» состоялась на «Роджерс Арене» в присутствии 18 179 зрителей и завершилась уверенной победой гостевой команды со счетом 5:1.

В составе победителей, помимо Александра Овечкина, заброшенными шайбами отметились Антони Манта, Джон Карлсон и Мартин Фехервари.

Следующий матч вашингтонцы проведут на выезде против «Сиэтл Кракенс». Стартовое вбрасывание состоится 2 декабря в 06:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин превзошел рекорд Марка Месье по количеству голов в НХЛ, забитым разным вратарям.

Хоккей,Марк Месье,Джон Карлсон,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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