Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах

37-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов в выездных матчах — 403. Как сообщает «Чемпионат.com», на шестой минуте встречи с «Ванкувер Кэнакс» он открыл счет, а на 12-й минуте оформил дубль.

Благодаря этим шайбам Овечкин побил рекорд нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых на выезде — 402. Кроме того, открыв счет встречи россиянин повторил рекорд великого чешского форварда Яромира Ягра, который забросил 135 первых шайб в матчах. Сама игра закончилась уверенной победой «Кэпиталз» со счетом 1:5.