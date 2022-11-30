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1 час назад

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в выездных матчах

Никита Бородкин

37-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов в выездных матчах — 403. Как сообщает «Чемпионат.com», на шестой минуте встречи с «Ванкувер Кэнакс» он открыл счет, а на 12-й минуте оформил дубль.

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Благодаря этим шайбам Овечкин побил рекорд нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых на выезде — 402. Кроме того, открыв счет встречи россиянин повторил рекорд великого чешского форварда Яромира Ягра, который забросил 135 первых шайб в матчах. Сама игра закончилась уверенной победой «Кэпиталз» со счетом 1:5.

Напомним, что Овечкин провел уже 24 матча в текущем сезоне. За это время форвард забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 23 очка. Ранее россиянин занял второе место в истории НХЛ по количеству победных шайб, обогнав канадского хоккеиста Горди Хоу. Сам Овечкин тогда признался, что это «довольно крутой момент» и ему приятно «обойти этих легенд».

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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