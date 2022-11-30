Американцы о сокрушившем очередной рекорд Гретцки Овечкине: как же нам повезло видеть это здесь и сейчас

Один из рекордов Уэйна Гретцки снова пал под напором Александра Овечкина: российский суперголеадор «Вашингтон Кэпиталз» отличился дважды в выездном поединке с «Ванкувер Кэнакс» и обошел легендарного канадца по числу шайб, заброшенных в гостевых матчах (403).

Фото: Inoprosport Inoprosport

Ови оформил дубль еще в первом периоде (теперь в его активе 793 гола в НХЛ), проложив путь к убедительной виктории «столичных» (5:1).

Видео дня

Американские поклонники хоккея не устают восхищаться неувядающим 37-летним капитаном «Вашингтона».

@Buccigross:– Классно смотреть за тем, как Ови просит передачу для броска в одно касание во время второй голевой атаки. «Дай мне, дай мне!» – и бум! Теперь ему остается всего 102 шайбы для того, чтобы побить главный рекорд Гретцки. @AnnaNoelleDua:– Как же нам повезло, что мы можем смотреть за игрой Овечкина, видеть своими глазами, как он творит историю здесь и сейчас. @raschkums:– Обойти Гретцки в любой статистической бомбардирской категории – это уже сумасшествие. Поздравляю Ови! Какую же потрясающую карьеру он проводит. @ItsDonegan:– У Ови сейчас выше показатель забитых голов в расчете на один матч, чем у Гретцки. Выше на совсем чуть-чуть, но все же. @capstrav1s:– Только за счет выездных голов Ови мог бы быть в топ-10 снайперов среди действующих игроков НХЛ! Это просто другой уровень. @ViIlainously:– Овечкин продолжает переписывать книгу рекордов. Впереди – еще больше. Жди, Гретцки, Ови идет за тобой.

@RealSenatorials:– Было время, когда я не хотел того, чтобы Овечкин побил вечный рекорд моего кумира, но теперь я понимаю, что Ови, черт возьми, заслуживает этого! @pucker7:– Статистика забитых Ови голов на выезде реально впечатляет, но мне хочется отметить то, что на чужих площадках он забивает чуть чаще, чем дома, хотя в этом плане все практически идеально сбалансированно (403 шайбы в гостях, 390 – дома). @Keith_22_:– Сейчас у меня такое же ощущение, как и в то время, когда Гретци обходил Горди Хоу. @TTV_Prooofer:– Его невозможно остановить. @_kayaboumorad:– Казалось, что множество рекордов Гретцки невозможно побить, но у Ови был свой взгляд на это. Именно он – лучший голеадор всех времен. @Tomwilsondagoat:– Ови просто поимел «Кэнакс» сегодня! @BaroqueNRoller:– А вот у Путина, являющегося другом Ови, с успехами в «выездных противостояниях» все куда сложнее.

В текущем сезоне на счету Ови 13 заброшенных шайб в 24 матчах.

В четырех последних поединках 37-летний капитан «Вашингтона» отметился 4 голами.