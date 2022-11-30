Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс».

Вторая заброшенная Овечкиным шайба стала победной для его команды и позволила 37-летнему россиянину побить достижение легендарного Уэйна Гретцки по голам на выезде.

Рекордную шайбу Александр «Великий» отпраздновал бурно.

Напомним, что встреча с «Ванкувером» состоялась на «Роджерс Арене» в присутствии 18 179 зрителей и завершилась уверенной победой гостевой команды со счетом 5:1.

В составе победителей, помимо Александра Овечкина, заброшенными шайбами отметились Антони Манта, Джон Карлсон и Мартин Фехервари.

Следующий матч вашингтонцы проведут на выезде против «Сиэтл Кракенс». Стартовое вбрасывание состоится 2 декабря в 06:00 по московскому времени.