«Салават Юлаев» проиграл 7 матчей из 8, нужно ли увольнять Козлова?

Задумки тренера уфимцев больше не работают, а сам он теряет контроль над раздевалкой.

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«Салават Юлаев» — самая качельная команда этого сезона КХЛ. Уфимцы выдали неказистый старт регулярки, но после сухого поражения в первом «зелёном дерби» как будто чудесным образом преобразились. В 11 матчах октября подопечные Виктора Козлова взяли 19 очков из 22 возможных, причём по ходу этой мощной серии уверенно разобрались с другими восточными топами, обыграв «Автомобилист», «Авангард» и дважды «Ак Барс». Этот спурт позволил «Салавату» на какое-то время возглавить таблицу конференции, а игра уфимцев на этом отрезке радовала организованностью, дисциплиной, полнейшим порядком в обороне и неожиданной глубиной в атаке. Казалось, тренер-новичок Виктор Козлов успешно и быстро провернул целую революцию в Уфе, так что приглашение тренера на Матч звёзд КХЛ выглядело абсолютно заслуженным.

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Но начался ноябрь, и у «Салавата» всё рухнуло. Если на две буллитные неудачи с «Амуром» и «Ак Барсом» никто особо не обратил внимание (к тому же за ними последовали две победы), то с 11 ноября у уфимцев началась кошмарная серия. На текущий момент за плечами «юлаевцев» семь поражений в восьми матчах, и из-за этого тяжкого груза под Козловым вовсю раскачивается кресло главного тренера.

Да, основные претензии сейчас именно к тренеру. Те фишки, которые сделали «Салават» лучшей командой КХЛ в октябре, сейчас уже разобраны соперниками и не работают. Это касается и насыщения средней зоны, и игры на контратаках. Оппоненты уфимцев научились перестраиваться под них, разбивать плотный забор в центральном периметре длинными передачами, из-за чего «Салават» лишился важнейших козырей. Нового же пока тренерский штаб Козлова предложить не может, равно как и при розыгрыше большинства, где уже тоже не работает необычная для современного хоккея схема с двумя защитниками и упором на броски от синей линии. Забивать издалека на регулярной основе очень тяжело, а другие варианты не очень-то проходят, и как итог – лишь 17,7% реализации, 14-е место в лиге. И тут уже, конечно, вопросы к Константину Кольцову, который в штабе Козлова отвечает за большинство.

Хоккей «Салавата» стал предсказуем и читаем для соперника во многом потому, что Козлов продолжает насаждать в Уфе систему Томи Лямся, однако копия – всегда хуже оригинала. На этом совсем недавно уже погорел Дмитрий Рябыкин в «Авангарде», и пока Козлов идёт по проторенной дорожке нынешнего помощника Ильи Воробьёва в «Металлурге».

Что ещё сейчас роднит Козлова с Рябыкиным, так это отношения с подопечными. Складывается ощущение, что главный тренер «Салавата» тоже потерял раздевалку и скатился к не самым понятным воспитательным мерам и кадровым решениям. Например, Александра Хмелевски – второго бомбардира и снайпера команды – Козлов сначала показательно усадил в запас после победного матча, а в последних играх ставит его с краю в третьем звене, априори лишая форварда возможности показать лучшие качества. Понятно, что к американцу есть претензии в последнее время, но если бы дело было только в нём! Мучается вся команда, а Козлов воспитывает одного лидера. Всё это напоминает, как тот же Рябыкин в «Авангарде» сажал в запас Владимира Ткачёва, но расцвёл-то форвард «ястребов» не после санкций, а после разговора с Михаилом Кравецем, который просто позволил Ткачёву играть в тот хоккей, для которого он создан. Возможно, и в случае с Хмелевски поможет доверительная беседа, но не боится ли Козлов, что вести её будет уже не он?

Вообще, стремление поставить себя правильным образом – неплохая черта для тренера-новичка, но, как видно, многие перегибают палку. В результате теряется контакт с подопечными, появляются какие-то обиды и недомолвки, нагнетается атмосфера в раздевалке. Если на фоне этого ещё и идут поражения, то тренер попросту начинает «плыть». И, похоже, Козлов сейчас попал в эту ловушку, потому что его некоторые решения трудно объяснить.

Станислава Бочарова половину регулярки наигрывали в топ-6, а теперь выставляют на драфт отказов. Что это было? А ведь ещё в сентябре было видно, что он не тянет эту роль. Домашний матч с «Магниткой» на последних минутах основного времени идут спасать Алалыкин, Аймурзин, Кулёмин… Как это возможно? Почему лидеры в этот момент на скамейке? Они будут там сидеть и в плей-офф, когда придётся спасать не игру, а сезон?

Вероятно, у Козлова есть некое разочарование в своих ведущих игроках. Да, они действуют не лучшим образом, но и тренер не помогает им раскрываться. Связке Кадейкин – Шмелёв не хватает третьего, Хмелевски мучится без постоянных партнёров… Впрочем, тут большие вопросы и к руководству уфимцев, пробелы в селекции начинают сказываться всё сильнее и сильнее.

Однозначно, «Салавату» нужно что-то менять, потому что дальше всё может быть только хуже. Уфимцев в таблице подпирают «Авангард» и «Ак Барс», а ниже – уже граница зоны плей-офф. Необходимо усиливать команду, но важно и восстановить атмосферу в коллективе, вернуть в раздевалку то единство, которое, например, было в «Салавате» времён Николая Цулыгина, и сделать так, чтобы команда не мучилась, а просто играла в хоккей.