Хоккеист "Питтсбурга" Летанг перенес второй инсульт

"Крис сообщил о симптомах персоналу в понедельник и был немедленно доставлен в больницу для тестирования. Результаты тестов были шокирующими, но у Криса все хорошо, мы благодарны врачам. Он является настоящим воином на льду, но прежде всего он сын, отец, муж и друг, его здоровье - наш приоритет номер один", - сказал генеральный менеджер "Питтсбурга" Рон Хекстолл.