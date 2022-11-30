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1 час назад

Хоккеист "Питтсбурга" Летанг перенес второй инсульт

ТАСС

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Крис Летанг перенес инсульт. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

Хоккеист "Питтсбурга" Летанг перенес второй инсульт
Фото: ТАССТАСС

"Крис сообщил о симптомах персоналу в понедельник и был немедленно доставлен в больницу для тестирования. Результаты тестов были шокирующими, но у Криса все хорошо, мы благодарны врачам. Он является настоящим воином на льду, но прежде всего он сын, отец, муж и друг, его здоровье - наш приоритет номер один", - сказал генеральный менеджер "Питтсбурга" Рон Хекстолл.

Хекстолл заявил, что Летанг выбыл на неопределенный срок. Летанг перенес инсульт в 2014 году, тогда он пропустил более двух месяцев.

Летангу 35 лет, он выступает за "Питтсбург" с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли, всего в НХЛ он провел 962 матча, в которых забросил 145 шайб и отдал 517 голевых передач. В текущем сезоне защитник сыграл 21 матч, забросил 1 шайбу и отдал 11 результативных передач.

Хоккей,Рон Хекстолл,Крис Летанг,
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