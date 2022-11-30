Знарок анонсировал появление нового игрока в «Ак Барсе»

«Были ли у меня похожие периоды в карьере? Я уже говорил, когда было у меня такое, вот. Но, в принципе, я думаю, что всё это выровняется. Сейчас вот, дай бог, мы ещё с Журавлёвым… Ой. Это не для прессы. На самом деле пока давайте на паузе», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.