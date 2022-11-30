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1 час назад

Знарок анонсировал появление нового игрока в «Ак Барсе»

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» анонсировал появление нового игрока в казанском клубе. Наставник упомянул Даниила Журавлёва.

Знарок анонсировал появление нового игрока в «Ак Барсе»
Фото:  САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Были ли у меня похожие периоды в карьере? Я уже говорил, когда было у меня такое, вот. Но, в принципе, я думаю, что всё это выровняется. Сейчас вот, дай бог, мы ещё с Журавлёвым… Ой. Это не для прессы. На самом деле пока давайте на паузе», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2).

Хоккей,Егор Бульчук,Даниил Журавлев,Олег Знарок,Фонбет,
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