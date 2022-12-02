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2 часа назад

Овечкин вплотную приблизился к юбилейной отметке по сыгранным матчам в НХЛ

Чемпионат.comиещё 10

В эти минуты на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К концу первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

Овечкин вплотную приблизился к юбилейной отметке по сыгранным матчам в НХЛ
Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин проводит свою 1299-ю встречу в Национальной хоккейной лиге. Капитан «Вашингтона» уже отдал две результативные передачи, эти ассисты стали 11-м и 12-м в 25-м матче нынешнего сезона. Кроме того, на его счету 13 голов.

Всего за долгую карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 793 шайбы и отдал 642 результативные передачи, суммарно набрав 1435 очков. До встречи с «Сиэтлом» нападающий заработал общий показатель полезности «+71».

Хоккей,Александр Овечкин,
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