Овечкин вплотную приблизился к юбилейной отметке по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К концу первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

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Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин проводит свою 1299-ю встречу в Национальной хоккейной лиге. Капитан «Вашингтона» уже отдал две результативные передачи, эти ассисты стали 11-м и 12-м в 25-м матче нынешнего сезона. Кроме того, на его счету 13 голов.