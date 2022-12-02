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1 час назад

Два обладателя Кубка Стэнли Янни Гурд и Ти Джей Оши подрались во время матча

Чемпионат.com

В эти минуты на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

Два обладателя Кубка Стэнли подрались во время матча
Фото: NHLNHL

К началу третьего периода счёт 2:1 в пользу гостей. В этой игре затеяли драку между собой два обладателя Кубка Стэнли канадский форвард Янни Гурд из «Сиэтла» и американский нападающий Ти Джей Оши из «Вашингтона». Форварды сцепились между собой во время матча уже второй раз за два года.

В этом матче российский нападающий «столичных» Александр Овечкин в стартовой 20-минутке отдал две результативные передачи, записав на свой счёт 11-й и 12-й ассисты в 25-м матче нынешнего сезона. Они стали капитана «Вашингтона» него 641-м и 642-м голевым пасом в североамериканской карьере. Благодаря этому Овечкин вышел на 71-е место в истории НХЛ по количеству результативных передач. Россиянин обошёл Клода Жиру и Гари Сутера, у которых по 641 ассисту, и сравнялся с Мартеном Сан-Луи.

Хоккей,Клод Жиру,Александр Овечкин,
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