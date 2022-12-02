Два обладателя Кубка Стэнли подрались во время матча

В эти минуты на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

Фото: NHL NHL

К началу третьего периода счёт 2:1 в пользу гостей. В этой игре затеяли драку между собой два обладателя Кубка Стэнли канадский форвард Янни Гурд из «Сиэтла» и американский нападающий Ти Джей Оши из «Вашингтона». Форварды сцепились между собой во время матча уже второй раз за два года.