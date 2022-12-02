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50 минут назад

«Металлург» обыграл ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА в домашней встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

«Металлург» обыграл ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ
Фото: BetassistBetassist

Первая шайба была заброшена на последней минуте первого периода, отличился нападающий магнитогорцев Денис Зернов. Форвард армейцев Константин Окулов восстановил равновесие на второй минуте после начала второго периода. Победный гол на 37-й минуте забил Архип Неколенко.

«Металлург» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая один балл екатеринбургскому «Автомобилисту».

ЦСКА с 51 баллом располагается на второй строчке в таблице Западной конференции. Отставание от лидирующего СКА составляет 12 очков.

Хоккей,Константин Окулов,Архип Неколенко,Денис Зернов,СКА,Металлург,
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