«Металлург» обыграл ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА в домашней встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

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Первая шайба была заброшена на последней минуте первого периода, отличился нападающий магнитогорцев Денис Зернов. Форвард армейцев Константин Окулов восстановил равновесие на второй минуте после начала второго периода. Победный гол на 37-й минуте забил Архип Неколенко.

«Металлург» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая один балл екатеринбургскому «Автомобилисту».