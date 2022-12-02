Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила, что Олег Знарок покинул пост главного тренера казанского клуба. Специалист ушёл из команды по собственному желанию.
«Благодарю «Ак Барс» за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо болельщикам, они поддерживали команду всегда, благодарю игроков, руководство
Я верю, что команда способна бороться за высокие места. Желаю всем игрокам удачи. Я буду следить за «Ак Барсом» и болеть за команду», — сказал Знарок.
Специалист стал главным тренером «Ак Барса» перед началом нынешнего сезона. Любопытно, что свой пост он покинул после победы команды над «Локомотивом» (3:2).
«Ак Барс» занимает лишь 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Казанцы в 36 матчах набрали 38 очков.