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1 час назад

Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Betassist

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила, что Олег Знарок покинул пост главного тренера казанского клуба. Специалист ушёл из команды по собственному желанию.

Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Фото: BetassistBetassist

«Благодарю «Ак Барс» за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо болельщикам, они поддерживали команду всегда, благодарю игроков, руководство

Я верю, что команда способна бороться за высокие места. Желаю всем игрокам удачи. Я буду следить за «Ак Барсом» и болеть за команду», — сказал Знарок.

Специалист стал главным тренером «Ак Барса» перед началом нынешнего сезона. Любопытно, что свой пост он покинул после победы команды над «Локомотивом» (3:2).

«Ак Барс» занимает лишь 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Казанцы в 36 матчах набрали 38 очков.

Хоккей,Олег Знарок,
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