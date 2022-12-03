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1 час назад

«У меня не очень хорошие новости»: Михаил Мальцев обратился к подписчикам

Майк Габриелян

Российский форвард клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев пропустит несколько месяцев из-за пореза коньком и последующей операции. На время «простоя» игрок решил стать блогером. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«У меня не очень хорошие новости»: Мальцев обратился к подписчикам
Фото: TwitterTwitter

«У меня не очень хорошие новости. Минимум, два месяца вне хоккея», - написал он.

Мальцев рассказал о результатах обследования: медики обнаружили, что сухожилие не разорвано, однако порез достаточно глубокий. Поэтому пришлось делать операцию. Она прошла удачно, но «все равно простой будет длительный».

Чтобы «не отъехать от безделья» хоккеист решил временно переквалифицироваться в блогера и «пробовать изложить свои мысли по важным темам или повспоминать какие-то фрагменты».

Он попросил фанатов предлагать ему идеи для обсуждения.

«Раз нет хоккея - займусь развитием других важных органов. Я про мозг, но руки кстати качать уже начал», - подытожил Мальцев.

Ранее эксперты напомнили, кто и из знаменитых российских спортсменов сумел вернуться в спорт после травмы.

Хоккей,Михаил Мальцев,
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