Овечкин подарил клюшку юному болельщику

В Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

Фото: сайт NHL сайт NHL

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативными баллами не отметился, проведя свой 1300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Сразу после окончании матча россиянин подарил свою клюшку юному болельщику на трибунах с плакатом.

«Ови, ты номер 8, я номер 26. 2+6=8. Мы оба великие!» — говорится в сообщении на плакате.