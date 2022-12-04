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1 час назад

Овечкин подарил клюшку юному болельщику «Калгари», подготовившему специальный плакат

Чемпионат.com

В Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

Овечкин подарил клюшку юному болельщику
Фото: сайт NHLсайт NHL

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативными баллами не отметился, проведя свой 1300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Сразу после окончании матча россиянин подарил свою клюшку юному болельщику на трибунах с плакатом.

«Ови, ты номер 8, я номер 26. 2+6=8. Мы оба великие!» — говорится в сообщении на плакате.

Напомним, Овечкин вышел на третье место по сыгранным матчам среди российских игроков. Также россиянин повторил рекорд Майка Модано по сыгранным матчам за клуб, задрафтовавший хоккеиста под первым номером.

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