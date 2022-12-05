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2 часа назад

Капризов стал первой звездой матча с "Далласом"

Газета.Ruиещё 7

Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз".

Капризов стал первой звездой матча с "Далласом"
Фото: ReutersReuters

На счету россиянина первая шайба в данном матче. Хет-трик оформил игрок "Далласа" Роопе Хинц. Игра завершилась со счетом 6:5 в пользу "Миннесоты". Дело дошло до овертайма, где соперники победителя не выявили, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Миннесоты".

Российский форвард также реализовал свою попытку в серии послематчевых бросков. Всего на счету российского нападающего в этом сезоне 16 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 24 матчах чемпионата. Он занимает 11-е место в лиге по системе гол + пас. Лучшим из россиян остается Никита Кучеров из "Тампы", он четвертый (36 очков).

Капризов стал игроком "Миннесоты" в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов в матче против "Далласа" повторил сразу два рекорда "Миннесоты".

Хоккей,Кирилл Капризов,Никита Кучеров,
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