Семён Варламов — вторая звезда дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги огласила имена лучших игроков минувшего игрового дня.

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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов оформил шат-аут, отразив 21 броско по своим владениям, в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0). В итоге 34-летний россиянин стал второй звездой дня.

«Сухарь» во встрече с «индейцами» помог Варламову поднялся на третье место по количеству матчей «на ноль» в истории НХЛ среди российских вратарей. Семён уже 37 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности в сильнейшей лиге мира.

Первой звездой дня был признан нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц. 26-летний финн отметился хет-триком и одной голевой передачей во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:6 Б).