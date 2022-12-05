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1 час назад

Семён Варламов — вторая звезда дня в НХЛ

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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги огласила имена лучших игроков минувшего игрового дня.

Семён Варламов — вторая звезда дня в НХЛ
Фото: BetassistBetassist

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов оформил шат-аут, отразив 21 броско по своим владениям, в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0). В итоге 34-летний россиянин стал второй звездой дня.

«Сухарь» во встрече с «индейцами» помог Варламову поднялся на третье место по количеству матчей «на ноль» в истории НХЛ среди российских вратарей. Семён уже 37 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности в сильнейшей лиге мира.

Первой звездой дня был признан нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц. 26-летний финн отметился хет-триком и одной голевой передачей во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:6 Б).

Звание третьей звезды досталось форварду «Баффало Сэйбрз» Джеку Куинну. 21-летний канадец стал автором дубля в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3).

Хоккей,Семен Варламов,
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