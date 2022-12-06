Championat.com Минспорта издало приказ о сокращении числа легионеров в клубах КХЛ со следующего сезоне
Со следующего сезона команды смогут заявлять не более трёх иностранцев.
Министерство спорта Российской Федерации опубликовало приказ о сокращении количества легионеров в заявке клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со следующего сезон. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.
С сезона-2023/24 команды КХЛ смогут заявлять не более трёх иностранных игроков. В нынешнем розыгрыше чемпионата число легионеров в клубах-участниках не должно превышать пяти.
Отмечается, что новый лимит на иностранцев коснётся Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) и Первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б). Командам, участвующих в этих турнирах, со следующего сезона можно будет заявлять не более трёх легионеров. Сейчас в ВХЛ и ВХЛ-Б клубы могут вносить в состав до четырёх иностранных хоккеистов.