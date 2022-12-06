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Championat.com Минспорта издало приказ о сокращении числа легионеров в клубах КХЛ со следующего сезоне

Со следующего сезона команды смогут заявлять не более трёх иностранцев.

Министерство спорта Российской Федерации опубликовало приказ о сокращении количества легионеров в заявке клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со следующего сезон. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

С сезона-2023/24 команды КХЛ смогут заявлять не более трёх иностранных игроков. В нынешнем розыгрыше чемпионата число легионеров в клубах-участниках не должно превышать пяти.