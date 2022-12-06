ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
25 минут назад

Минспорта издало приказ о сокращении числа легионеров в клубах КХЛ со следующего сезоне

Betassistиещё 6

Минспорта издало приказ о сокращении числа легионеров в клубах КХЛ со следующего сезоне
Фото: BetassistBetassist

Championat.com Минспорта издало приказ о сокращении числа легионеров в клубах КХЛ со следующего сезоне

Со следующего сезона команды смогут заявлять не более трёх иностранцев.

Министерство спорта Российской Федерации опубликовало приказ о сокращении количества легионеров в заявке клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со следующего сезон. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

С сезона-2023/24 команды КХЛ смогут заявлять не более трёх иностранных игроков. В нынешнем розыгрыше чемпионата число легионеров в клубах-участниках не должно превышать пяти.

Отмечается, что новый лимит на иностранцев коснётся Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) и Первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б). Командам, участвующих в этих турнирах, со следующего сезона можно будет заявлять не более трёх легионеров. Сейчас в ВХЛ и ВХЛ-Б клубы могут вносить в состав до четырёх иностранных хоккеистов.

Хоккей,Минспорт России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители