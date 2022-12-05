Капризов повторил рекорд «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (6:5 Б). Он забил 16-й гол в сезоне.

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Капризов продлил результативную серию до 12 матчей, что является повторением рекорда «Миннесоты». Столько же было у Микаэля Гранлунда и Кевина Фиалы.

В 24 матчах текущего сезона на счету россиянина 32 очка – 16 голов и 16 результативных передач при показателе полезности «-8 и 25 минутах штрафа. Кирилл является лучшим российским снайпером регулярки. Он опередил форварда «Каролины» Андрея Свечникова.

На счету Капризова в прошедшем матче также «-3», 3 броска в створ и 1 силовой приём за 22:06 на льду.