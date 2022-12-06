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1 час назад

Третьяк назвал задачи сборной России по хоккею на Кубке Первого канала

ТАССиещё 5

Российские хоккеисты должны показать атакующую игру на Кубке Первого канала и победить в турнире. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Третьяк назвал задачи сборной России по хоккею на Кубке Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Декабрьский международный турнир - одно из центральных спортивных событий года в России, - сказал Третьяк. - Миллионы болельщиков с нетерпением ждут домашних матчей сборной, ждут яркого выступления национальной команды. Поэтому перед тренерским штабом сборной поставлено две задачи: победа на Кубке Первого канала и атакующая зрелищная игра. Нужно сохранять и развивать традиции нашего хоккея, выигрывать за счет созидания, комбинационных действий, творческой игры в нападении. Для этого есть все возможности, собран сильный состав, приглашены игроки, хорошо проявившие себя по ходу сезону. Поэтому и победы должны быть уверенными и красивыми - чтобы показать силу и мощь российского хоккея, порадовать зрителей яркой атакующей игрой".

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Россияне сыграют с командами Казахстана (17 декабря) и Белоруссии (18 декабря).

Хоккей,Владислав Третьяк,СБОРНАЯ РОССИИ,Первый канал,
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