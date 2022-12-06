Третьяк назвал задачи сборной России по хоккею на Кубке Первого канала

"Декабрьский международный турнир - одно из центральных спортивных событий года в России, - сказал Третьяк. - Миллионы болельщиков с нетерпением ждут домашних матчей сборной, ждут яркого выступления национальной команды. Поэтому перед тренерским штабом сборной поставлено две задачи: победа на Кубке Первого канала и атакующая зрелищная игра. Нужно сохранять и развивать традиции нашего хоккея, выигрывать за счет созидания, комбинационных действий, творческой игры в нападении. Для этого есть все возможности, собран сильный состав, приглашены игроки, хорошо проявившие себя по ходу сезону. Поэтому и победы должны быть уверенными и красивыми - чтобы показать силу и мощь российского хоккея, порадовать зрителей яркой атакующей игрой".