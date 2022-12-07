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1 час назад

«Ак Барс» выставил крупный штраф болельщику, выбежавшему на лёд в матче со СКА 17 ноября

Чемпионат.com

«Ак Барс» выставил требование об уплате штрафа в размере 500 тысяч рублей болельщику, выбежавшему на лёд 17 ноября во время матча матча казанского клуба с питерским СКА (5:2).

«Ак Барс» выставил крупный штраф болельщику
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, 24-летний Талип Миннегалиев выбежал на лёд менее чем за две минуты до конца третьего периода, встав на борт и перепрыгнув через заградительное стекло, после чего ушёл в сопровождении сотрудников службы охраны. Днём позже Миннегалиев был арестован на 10 суток. Также фанату запретили посещать спортивные мероприятия на протяжении ближайшего года.

Теперь нарушитель правопорядка вынужден будет заплатить крупный денежный штраф.

СОЦСЕТИ ТАЛИПА МИННЕГАЛИЕВА

Сообщалось, что, вероятнее всего, Талип Миннегалиев занимается пранками.

В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» уступил на выезде астанинскому «Барысу» (2:3 Б).

Хоккей,СКА,
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