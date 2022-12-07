«Ак Барс» выставил крупный штраф болельщику

«Ак Барс» выставил требование об уплате штрафа в размере 500 тысяч рублей болельщику, выбежавшему на лёд 17 ноября во время матча матча казанского клуба с питерским СКА (5:2).

Напомним, 24-летний Талип Миннегалиев выбежал на лёд менее чем за две минуты до конца третьего периода, встав на борт и перепрыгнув через заградительное стекло, после чего ушёл в сопровождении сотрудников службы охраны. Днём позже Миннегалиев был арестован на 10 суток. Также фанату запретили посещать спортивные мероприятия на протяжении ближайшего года.