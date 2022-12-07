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1 час назад

Гол Ивана Барабшёва помог «Сент-Луису» переиграть «Айлендерс» в результативном матче

Чемпионат.com

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в игре одержали гости со счётом 7:4.

Гол Ивана Барабшёва помог «Сент-Луису» переиграть «Айлендерс»
Фото: www.championat.comwww.championat.com

За хозяев в этом матче отличились Ноа Добсон, Зак Паризе, Хадсон Фэшинг и Жан-Габриэль Пажо. У гостей же забивали Джош Ливо, Райан О'Райлли, Ноэль Аччари (дубль), Колтон Парэйко и Роберт Томас. Отдельно стоит отметить, что также голом отметился и российский нападающий Иван Барбашёв.

На воротах у хозяев стоял россиянин. Илья Сорокин пропустил семь шайб, го совершил 21 сейв. Его одноклубник и соотечественник Александр Романов заработал коэффициент полезности «-3».

За гостей был заигран ещё один россиянин Владимир Тарасенко. Он же заработал показатель эффективности «-1».

Хоккей,Роберт Томас,Ноа Добсон,Иван Барбашев,Райан О'райлли,Зак Паризе,Илья Сорокин,Колтон Парэйко,Владимир Тарасенко,Александр Романов,
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