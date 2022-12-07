Гол Ивана Барабшёва помог «Сент-Луису» переиграть «Айлендерс»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в игре одержали гости со счётом 7:4.

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На воротах у хозяев стоял россиянин. Илья Сорокин пропустил семь шайб, го совершил 21 сейв. Его одноклубник и соотечественник Александр Романов заработал коэффициент полезности «-3».