"Ак Барс" захотел взыскать с фаната полмиллиона рублей

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" прислал болельщику письмо о необходимости оплаты штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, 17 ноября Талип Миннегалиев в матче казанского клуба с петербургским СКА (5:2) перепрыгнул через заградительное стекло и оказался на льду среди хоккеистов. Впоследствии он был арестован на десять суток. Помимо этого, ему в течение года запретили посещать спортивные мероприятия.

Миннегалиев рассказал, что "Ак Барс" потребовал заплатить полмиллиона рублей в досудебном порядке.

"Ладно хоть болельщики похлопали и поддержали. А клуб хочет судиться со мной", — написал он в социальных сетях.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ казанский клуб в 38 матчах потерпел 21 поражение. Казанцы занимают седьмое место в Восточной конференции, отставая от лидирующего "Автомобилиста" на 16 очков.