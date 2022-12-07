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1 час назад

"Ак Барс" хочет взыскать с фаната полмиллиона рублей за выбегание на лед

Газета.Ru

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" прислал болельщику письмо о необходимости оплаты штрафа в размере 500 тыс. рублей.

"Ак Барс" захотел взыскать с фаната полмиллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, 17 ноября Талип Миннегалиев в матче казанского клуба с петербургским СКА (5:2) перепрыгнул через заградительное стекло и оказался на льду среди хоккеистов. Впоследствии он был арестован на десять суток. Помимо этого, ему в течение года запретили посещать спортивные мероприятия.

Миннегалиев рассказал, что "Ак Барс" потребовал заплатить полмиллиона рублей в досудебном порядке.

"Ладно хоть болельщики похлопали и поддержали. А клуб хочет судиться со мной", — написал он в социальных сетях.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ казанский клуб в 38 матчах потерпел 21 поражение. Казанцы занимают седьмое место в Восточной конференции, отставая от лидирующего "Автомобилиста" на 16 очков.

Ранее бывший главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок эмоционально отреагировал на вопрос о том, что он покинул казанскую команду не по собственному желанию, а по инициативе руководства.

Хоккей,Олег Знарок,СКА,
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