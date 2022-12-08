Нападающий "Вашингтона" Оши сравнил Гретцки и Овечкина

"Гретцки — самый умный игрок, когда-либо игравший в хоккей. Он просто игрок другого типа, посмотрите, сколько у него передач (1963). Он больше создает, чем завершает, и ему до сих пор принадлежит рекорд. Но, будучи чистым снайпером, я никогда не видел, чтобы шайба летела от чьей-либо клюшки так, как от клюшки Ови", — сказал Оши.