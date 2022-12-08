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1 час назад

Нападающий "Вашингтона" Оши сравнил Гретцки и Овечкина

Газета.Ruиещё 6

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Ти Джей Оши ответил, кто лучше - Александр Овечкин или Уэйн Гретцки. Его слова передает Edmonton Sun.

Нападающий "Вашингтона" Оши сравнил Гретцки и Овечкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Гретцки — самый умный игрок, когда-либо игравший в хоккей. Он просто игрок другого типа, посмотрите, сколько у него передач (1963). Он больше создает, чем завершает, и ему до сих пор принадлежит рекорд. Но, будучи чистым снайпером, я никогда не видел, чтобы шайба летела от чьей-либо клюшки так, как от клюшки Ови", — сказал Оши.

Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ провел на льду 27 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач. Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером НХЛ всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 793 заброшенные шайбы. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, составляет восемь голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Ранее капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид ответил на вопрос, кого он считает более сильным хоккеистом — Уэйна Гретцки или Александра Овечкина.

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