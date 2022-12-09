«Трактор» и «Амур» обменялись хоккеистами

— Благодарим Евгения Кулика за время, проведенное в «Тракторе». Он был важной частью команды, завоевавшей бронзовые медали чемпионата КХЛ, но в нынешнем сезоне не получал нужного количества игрового времени, поэтому было принято решение о его обмене в «Амур», — сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.