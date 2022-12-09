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3 часа назад

«Трактор» и «Амур» произвели обмен хоккеистами

Матч ТВиещё 2

Защитник «Трактора» Евгений Кулик в результате обмена перешел в хабаровский «Амур», сообщается на сайте челябинского клуба.

«Трактор» и «Амур» обменялись хоккеистами
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Состав «Амура» пополнил нападающий Вадим Перескоков.

— Благодарим Евгения Кулика за время, проведенное в «Тракторе». Он был важной частью команды, завоевавшей бронзовые медали чемпионата КХЛ, но в нынешнем сезоне не получал нужного количества игрового времени, поэтому было принято решение о его обмене в «Амур», — сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Кулик в текущем сезоне провел 23 матча в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и не отметился результативными действиями. Перескоков сделал одну голевую передачу в восьми играх.

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