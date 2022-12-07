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48 минут назад

Форвард «Сент-Луиса» Бучневич назвал отличие российских хоккеистов от зарубежных

Газета.Ru

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал, чем российские игроки отличаются от хоккеистов из других стран.

Бучневич назвал отличие российских хоккеистов от зарубежных
Фото: газета.ругазета.ру

«Российские игроки отличаются тем, что иначе видят игру. Порой тренер кричит: «Бросай, бросай!» Но мы не бросаем, а стараемся разыгрывать дальше, чтобы вывести на бросок товарища по команде, который может забить гол.

У европейских хоккеистов свое видение игры, у канадцев — свое, у россиян — тоже. Мы стараемся все комбинировать», — передает слова Бучневича Bally Sports Midwest.

В сезоне-2022/23 НХЛ Бучневич забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач в 20 матчах.

27-летний Бучневич является воспитанником череповецкой «Северстали». Он был выбран на драфте-2013 клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», выступает в НХЛ с 2016 года.

В минувшем регулярном чемпионате хоккеист набрал 76 (30+46) очков в 73 матчах и 11 (1+10) в 12 играх плей-офф.

Ранее Катя Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, призвала форварда покинуть расположение национальной команды и «вернуться домой» после выхода португальцев в 1/4 финала чемпионата мира — 2022.

В 1/8 финала подопечные Фернанду Сантуша разгромили Швейцарию со счетом 6:1. Роналду появился на поле на 74-й минуте игры.

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