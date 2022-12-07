Овечкин рассказал, как знакомился с НХЛ по матчам на видеокассетах

«Мы видели игры НХЛ только на видеокассетах и только обзоры лучших моментов. Когда приезжаешь сюда, слышишь все эти истории великих игроков. Довольно круто быть в их компании. Это классная история и для меня, и для клуба, и для болельщиков», — передает слова Овечкина Edmonton Sun.