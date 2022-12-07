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28 минут назад

Овечкин рассказал, как знакомился с НХЛ по матчам на видеокассетах

Газета.Ru

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своих успехах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также признался, что в юности был вынужден смотреть матчи лиги на видеокассетах.

Овечкин рассказал, как знакомился с НХЛ по матчам на видеокассетах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы видели игры НХЛ только на видеокассетах и только обзоры лучших моментов. Когда приезжаешь сюда, слышишь все эти истории великих игроков. Довольно круто быть в их компании. Это классная история и для меня, и для клуба, и для болельщиков», — передает слова Овечкина Edmonton Sun.

Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ провел на льду 27 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером НХЛ всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 793 заброшенные шайбы. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, составляет восемь голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) наказала Футбольный союз Сербии (FSS) за флаг страны с территорией Косово в составе в раздевалке национальной сборной во время чемпионата мира в Катаре.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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