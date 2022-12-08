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2 часа назад

Капризов забил гол и установил сразу два рекорда "Миннесоты" в НХЛ

Газета.Ruиещё 8

На стадионе "Скоушабэнк-Сэдлдоум" в Калгари продолжается встреча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между "Калгари Флеймз" и "Миннесотой Уайлд".

Капризов забил гол и установил сразу два рекорда "Миннесоты" в НХЛ
Фото: ReutersReuters

Идет второй период, счёт 2:2. На второй минуте открыл российский нападающий Кирилл Капризов. Этот матч стал для него 13-м подряд, когда он набирал очки.

Таким образом, Капризов установил новый рекорд своего клуба по продолжительность результативной серии. По этому показателю он обошел Микаэля Гранлунда и Кевина Фиалу, который набирали очки 12 игр подряд.

Кроме того, Капризов провел седьмую встречу к ряду, в которой он забрасывал шайбу. Он превзошел рекорд "Миннесоты", который установили Нино Нидеррайтерер году и Брайан Ролстон.

Ране сообщалось, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое второе место по количеству матчей в НХЛ среди россиян.

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