Капризов забил гол и установил сразу два рекорда "Миннесоты" в НХЛ

На стадионе "Скоушабэнк-Сэдлдоум" в Калгари продолжается встреча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между "Калгари Флеймз" и "Миннесотой Уайлд".
Идет второй период, счёт 2:2. На второй минуте открыл российский нападающий Кирилл Капризов. Этот матч стал для него 13-м подряд, когда он набирал очки.
Таким образом, Капризов установил новый рекорд своего клуба по продолжительность результативной серии. По этому показателю он обошел Микаэля Гранлунда и Кевина Фиалу, который набирали очки 12 игр подряд.
Кроме того, Капризов провел седьмую встречу к ряду, в которой он забрасывал шайбу. Он превзошел рекорд "Миннесоты", который установили Нино Нидеррайтерер году и Брайан Ролстон.
Ране сообщалось, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое второе место по количеству матчей в НХЛ среди россиян.