У ХК "Авангард" трудности с вратарями

Омский хоккейный клуб "Авангард" ищет варианты подписания контракта с новым вратарем, однако процесс идет очень сложно. Об этом в пятницу газете "Спорт-Экспресс" сообщил генеральный менеджер "Авангарда" Рашид Хабибулин.
"Да, у нас была попытка подписать Евгения Аликина из хабаровского "Амура", был диалог, - сказал Хабибулин. - Только кто будет отпускать своего первого номера в такой ситуации? У человека есть действующий контракт, весной он заканчивается, и Аликин становится неограниченно свободным агентом. Тем более Хабаровск борется за место в плей-офф. "Амур" давно там не был, и сейчас у них есть реальные шансы с учетом того, что они разыграют целых 20 очков в матчах с "Адмиралом", это очень-очень сложный
"Мы пытаемся и ищем варианты, потому что Станислав Галимов получил травму. Но вы и сами знаете, что рынок пуст, и если нам удастся найти хотя бы второго вратаря, то это будет очень неплохо. Однако я не могу сказать: "Вот я пришел и точно найду вратаря". Это крайне тяжело", - добавил он.
Хабибулин подчеркнул, что подписать иностранного вратаря сейчас практически невозможно. "На импортном рынке практически никого нет, нам постоянно предлагают каких-то непонятных ребят из ист-коста, из чемпионата Словакии, но, опять же, это большой риск. Чем они могут нам помочь? Я не знаю. С учетом нынешней политической ситуации смысла искать вратарей в Финляндии и Швеции просто нет", - заявил Хабибулин.
"Авангард" занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 46 очков после 39 матчей. Следующий матч омская команда проведет 19 декабря на выезде против уфимского "Салавата Юлаева".