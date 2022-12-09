У ХК "Авангард" трудности с вратарями

"Да, у нас была попытка подписать Евгения Аликина из хабаровского "Амура", был диалог, - сказал Хабибулин. - Только кто будет отпускать своего первого номера в такой ситуации? У человека есть действующий контракт, весной он заканчивается, и Аликин становится неограниченно свободным агентом. Тем более Хабаровск борется за место в плей-офф. "Амур" давно там не был, и сейчас у них есть реальные шансы с учетом того, что они разыграют целых 20 очков в матчах с "Адмиралом", это очень-очень сложный