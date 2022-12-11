Сборная дивизиона Боброва второй раз подряд выиграла Матч звезд КХЛ

Сборная дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), победив в финале соперников из дивизиона Харламова со счетом 7:6. В матче за третье место первенствовали хоккеисты из другой команды Западной конференции - дивизиона Тарасова.

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Второй день соревнования начался с трех конкурсов мастер-шоу. Самым интересным из них можно было назвать конкурс капитанов. Им предстояло соревноваться в точности передач, в том числе и с подкидкой через преграду, а также забить в ворота от борта, используя бильярдные навыки. Но самым сложным в этом конкурсе было забросить шайбу от синей линии в установленную на льду корзину.

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С этим из четырех капитанов справились только двое - Александр Никишин из дивизиона Боброва и, к удовольствию всех болельщиков, капитан сборной дивизиона Харламова челябинец Антон Бурдасов. Победителем конкурса стал Никишин с 10 баллами, а Бурдасов стал только третьим (9), пропустив вперед Сергея Толчинского из дивизиона Чернышева.

После мастер-шоу Никишин признался, что волновался.

"Когда ты осознаешь, что выходишь на лед один и при зрителях, то мандраж есть. Я вообще первым не хотел выходить, хорошо, что получилось выйти третьим, и забросил. Да, тот заключительный элемент самый сложный: я просто подъехал, не думая, попробовал в первый раз и получилось", - сказал он после соревнования.

В остальных двух конкурсах победу одержали представители дивизиона Харламова. Форвард "Металлурга" Николай Голдобин, в субботу ставший лучшим в конкурсе на самый творческий буллит, выиграл и в состязании на точность броска, поразив 5 из 10 мишеней за 12,5 секунд. Вторым по времени был Дмитрий Яшкин из дивизиона Боброва, однако он поразил только четыре мишени, в то время как ставший третьим Александр Шаров из дивизиона Харламова - пять.

В конкурсе "лучшая защита", где вратари противостояли шестерым нападающим, по очереди пробивавшим буллиты, выиграл Илья Проскуряков из "Трактора". Голкипер проводит не самый лучший сезон в КХЛ, однако не пропустил ни одной шайбы в дуэлях с Егором Савиковым и Артемом Жуковым из дивизиона Боброва, Робином Прессом и Даниилом Вовченко из дивизиона Тарасова и Владимиром Коновым и Джереми Бракко из дивизиона Чернышева.

Молодые вышли на первый план

Обладателем бронзовых медалей Матча звезд стала сборная дивизиона Тарасова. Команда Чернышева еще в первом периоде вела 6:2, однако позволила соперникам сравнять счет. В дальнейшем "тарасовцы" могли победить, забив в начале последней минуты. Но тут героем стал отобранный по итогам Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги Иван Демидов, сравнявший счет.

Демидов стал единственным игроком, забившим в серии штрафных бросков.

"Если говорить о буллите - я знал, что буду делать. Что касается сравнения с Кубком вызова, то, конечно, неделю назад соревновательный уровень был высоким, - сказал Демидов ТАСС. - Но тут видно, насколько высокая техника у ребят, ты участвуешь в шоу, видишь уровень мастерства, и тебя это шокирует".

Главный тренер сборной Тарасова и ЦСКА, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока Сергей Федоров не стал проводить параллели шоу в Челябинске с Матчами звезд Национальной хоккейной лиги.

"Мне очень понравилось вчера представление команд, когда исполнители очень четко спели, и для меня был шок, как представили ребят. У ребят же достаточно тяжелый сезон, они устали, но молодцы, им огромная благодарность, что они отнеслись к этому как к шоу. Сделали все, чтобы зрителям понравилось, и они показали определенный уровень мастерства", - подчеркнул он.