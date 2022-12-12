Чемпион мира по хоккею рассказал, что нужно Овечкину для погони за Гретцки

Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко высказался о гонке российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за именитым канадским форвардом Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Спорт-Экспресс".

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"Думаю, в ближайшем будущем он опередит Горди Хоу. Дай бог, чтобы в этом сезоне он сократил отставание от Гретцки хотя бы до семидесяти шайб. В последующие два сезона еще по тридцать пять шайб. Это вполне реально", - заявил Терещенко.

За две минуты до конца матча регулярного чемпионата, где "Вашингтон" играл с "Виннипег Джетс", Овечкин отправил шайбу в пустые ворота и забил свой 797-й гол в НХЛ. Таким образом, российский форвард сократил отставание от Горди Хоу и Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Хоу 801 заброшенная шайба, а Гретцки удалось забросить 894 шайбы.