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42 минуты назад

Трехкратный чемпион мира по хоккею рассказал, что нужно Овечкину для погони за Гретцки

Газета.Ruиещё 7

Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко высказался о гонке российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за именитым канадским форвардом Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Спорт-Экспресс".

Чемпион мира по хоккею рассказал, что нужно Овечкину для погони за Гретцки
Фото: Geoff Burke/ReutersGeoff Burke/Reuters

"Думаю, в ближайшем будущем он опередит Горди Хоу. Дай бог, чтобы в этом сезоне он сократил отставание от Гретцки хотя бы до семидесяти шайб. В последующие два сезона еще по тридцать пять шайб. Это вполне реально", - заявил Терещенко.

За две минуты до конца матча регулярного чемпионата, где "Вашингтон" играл с "Виннипег Джетс", Овечкин отправил шайбу в пустые ворота и забил свой 797-й гол в НХЛ. Таким образом, российский форвард сократил отставание от Горди Хоу и Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Хоу 801 заброшенная шайба, а Гретцки удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил новый личный рекорд. В предыдущей игре против "Сиэтла" Овечкин также отправил шайбу в пустые ворота, а 8 декабря в игре против "Филадельфии" сделал это дважды. Таким образом, четыре последние свои шайбы подряд он забивал в пустые ворота.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Алексей Терещенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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