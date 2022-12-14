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59 минут назад

Мать Овечкина рассказала, что хоккеиста вдохновили победа сборной Аргентины и гол Месси на ЧМ по футболу

Матч ТВ

Мама Александра Овечкина Татьяна рассказала «Матч ТВ», что хоккеист в преддверии матча против «Чикаго Блэкхокс» вдохновился игрой сборной Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Месси вдохновил Овечкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник аргентинцы оформили выход в финал турнира, разгромив Хорватию со счетом 3:0. Месси отметился голом с пенальти и результативной передачей.

Овечкин сделал хет трик в матче НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» со счетом 7:3. Теперь на счету российского форварда 800 шайб в НХЛ.

— Сашка — молодчик! Сын же мне всегда звонит за три часа перед матчем, есть у нас такая традиция. И теперь он звонит и говорит: «Мам, ты смотрела футбол?» — «Саш, конечно, смотрела. А ты за кого болел?» — «Мама, ну что ты спрашиваешь? Конечно, за Месси и Аргентину!»

Потом Саша поехал на игру. Он уже знал, что Аргентина выиграла у Хорватии в полуфинале чемпионата мира, а Месси забил и отдал прекрасную передачу. Настроение у Саши было очень приподнятое. Он получил много положительных эмоций от футбола…

— Наверное, это повлияло на то, что он выдал ударную игру.

— Да, матч получился очень хорошим, и все ребята из «Вашингтона» играли замечательно. Как мой внучок Сережа говорит, когда гоняет шайбу по дому и забивает в ворота: «Красава! Красавчик!» Вот и Саша — красавчик. Мы все за него очень рады! — сказала Татьяна Овечкина «Матч ТВ».

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