Месси вдохновил Овечкина

— Сашка — молодчик! Сын же мне всегда звонит за три часа перед матчем, есть у нас такая традиция. И теперь он звонит и говорит: «Мам, ты смотрела футбол?» — «Саш, конечно, смотрела. А ты за кого болел?» — «Мама, ну что ты спрашиваешь? Конечно, за Месси и Аргентину!»



Потом Саша поехал на игру. Он уже знал, что Аргентина выиграла у Хорватии в полуфинале чемпионата мира, а Месси забил и отдал прекрасную передачу. Настроение у Саши было очень приподнятое. Он получил много положительных эмоций от футбола…