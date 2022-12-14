В Международной федерации хоккея назвали невероятным новое достижение Овечкина

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль высказался о 800-й заброшенной шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Это невероятное достижение. Забить столько — просто великолепно. Каждая игра, которую я смотрел на протяжении всей карьеры Овечкина — наслаждение. Никто не знает, сколько еще Овечкин сможет продолжать играть в хоккей. Многое зависит от его тела. Думаю, еще пару лет он точно поиграет! Он в хорошей форме, выглядит фантастически на льду!», — приводит слова Райндля «Спорт-Экспресс».
Сегодня россиянин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата против «Чикаго». Таким образом, россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, став третьим, кому удалось покорить данный рубеж.
Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 31 матч, в которых забросил 20 шайб и отдал 14 результативных передач. Стоит отметить, что россиянин продлил свою результативную серию до четырех матчей подряд.