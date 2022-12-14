В Международной федерации хоккея назвали невероятным новое достижение Овечкина

«Это невероятное достижение. Забить столько — просто великолепно. Каждая игра, которую я смотрел на протяжении всей карьеры Овечкина — наслаждение. Никто не знает, сколько еще Овечкин сможет продолжать играть в хоккей. Многое зависит от его тела. Думаю, еще пару лет он точно поиграет! Он в хорошей форме, выглядит фантастически на льду!», — приводит слова Райндля «Спорт-Экспресс».