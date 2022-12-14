ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
22 минуты назад

В IIHF назвали невероятным достижением покорение отметки в 800 заброшенных шайб Овечкиным

Газета.Ru

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль высказался о 800-й заброшенной шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

В Международной федерации хоккея назвали невероятным новое достижение Овечкина
Фото: Газета.руГазета.ру

«Это невероятное достижение. Забить столько — просто великолепно. Каждая игра, которую я смотрел на протяжении всей карьеры Овечкина — наслаждение. Никто не знает, сколько еще Овечкин сможет продолжать играть в хоккей. Многое зависит от его тела. Думаю, еще пару лет он точно поиграет! Он в хорошей форме, выглядит фантастически на льду!», — приводит слова Райндля «Спорт-Экспресс».

Сегодня россиянин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата против «Чикаго». Таким образом, россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, став третьим, кому удалось покорить данный рубеж.

Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 31 матч, в которых забросил 20 шайб и отдал 14 результативных передач. Стоит отметить, что россиянин продлил свою результативную серию до четырех матчей подряд.

Хоккей,Франц Райндль,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители