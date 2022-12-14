Владелец "Вашингтона" высказался об историческом голе Александра Овечкина

Владелец "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис в Twitter высказался о том, что капитан команды Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Овечкин оформляет хет-трик и забивает гол номер 800. Сегодня была сотворена история. Очень люблю и уважаю Алекса. 800 голов в карьеру… С гордостью могу сказать, что мы видели каждый из них!" — говорится в сообщении. Сегодня россиянин отметился хет-триком в матче против "Чикаго". Таким образом, россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, став третьим, кому удалось покорить данный рубеж. Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 31 матч, в которых забросил 20 шайб и отдал 14 результативных передач. Стоит отметить, что россиянин продлил свою результативную серию до четырех матчей подряд. Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил уверенность в том, что Овечкин побьет рекорд Гретцки.