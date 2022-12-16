Овечкин стал игроком недели по версии профсоюза игроков НХЛ

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) признал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим игроком недели, сообщается в Twitter организации.

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Капитан столичной команды на прошедшей неделе забросил пять шайб и сделал три результативные передачи в четырех матчах.

14 декабря россиянин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата против «Чикаго». Таким образом, россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, став третьим, кому удалось покорить данный рубеж, после Гретцки и Хоу.

Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 31 матч, в которых забросил 20 шайб и отдал 14 результативных передач.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет всего один гол. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.