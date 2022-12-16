Овечкин стал игроком недели по версии профсоюза игроков НХЛ

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) признал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим игроком недели, сообщается в Twitter организации.
Капитан столичной команды на прошедшей неделе забросил пять шайб и сделал три результативные передачи в четырех матчах.
14 декабря россиянин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата против «Чикаго». Таким образом, россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, став третьим, кому удалось покорить данный рубеж, после Гретцки и Хоу.
Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 31 матч, в которых забросил 20 шайб и отдал 14 результативных передач.
Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет всего один гол. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.
Ранее журналист The Athletic Шон Макиндо призвал не переименовывать приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» в честь Александра Овечкина, который выигрывал эту награду девять раз.