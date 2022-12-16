Назван самый проверяемый на допинг российский вратарь

Вратарь магнитогорского клуба Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Стальные лисы" Илья Набоков стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) хоккеистом с начала 2022 года. Об этом свидетельствуют документы, представленные ТАСС в пятницу пресс-службой РУСАДА.

19-летний Набоков, проведший в текущем сезоне 19 матчей за "Стальных лис" и один матч - за выступающий в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) магнитогорский "Металлург", был проверен РУСАДА на допинг три раза.