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1 час назад

Вратарь Илья Набоков стал самым проверяемым РУСАДА на допинг хоккеистом с начала 2022 года

ТАССиещё 2

Вратарь магнитогорского клуба Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Стальные лисы" Илья Набоков стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) хоккеистом с начала 2022 года. Об этом свидетельствуют документы, представленные ТАСС в пятницу пресс-службой РУСАДА.

Назван самый проверяемый на допинг российский вратарь
Фото: РИА Новости РИА Новости

19-летний Набоков, проведший в текущем сезоне 19 матчей за "Стальных лис" и один матч - за выступающий в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) магнитогорский "Металлург", был проверен РУСАДА на допинг три раза.

По два раза в 2022 году были протестированы Всеволод Альметкин ("Барс", Всероссийская хоккейная лига), Даниил Давыдов ("Динамо", Санкт-Петербург, ВХЛ и МХЛ), Данил Лазутин ("СКА-1946", МХЛ), Даниил Мисюль ("Локомотив", КХЛ), Александр Никишин (СКА, КХЛ), Алексей Пустозеров ("Салават Юлаев", КХЛ), Владислав Сапунов ("СКА-1946", МХЛ) и Максим Третьяк ("Сочи", КХЛ).

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