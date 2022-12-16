Сборная Белоруссии выиграла Кубок Первого канала по хоккею

Завершился матч Кубка Первого канала в формате «три на три», в котором встречались сборные России и Китая. Матч за третье место, который пошел на «ЦСКА-Арене», завершился победой российских хоккеистов со счетом 9:2.

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В составе сорной России по три заброшенные шайбы на свой счет записали защитник Никита Смирнов и нападающий Матвей Мичков. Также по одному голу забили защитники Никита Новиков, Арсений Коромыслов и нападающий Станислав Яровой.

В финальном матче сборной Белоруссии одержала победу над Казахстаном со счетом 7:1 и выиграла Кубок Первого канала.

Накануне сборная России проиграла Казахстану в серии послематчевых буллитов (2:2, 3:2), а Белоруссия победила команду Китая со счетом 5:3.