Овечкин обогнал Даниэля Седина по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 3:1. В этой игре участие принимает российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1307-м в НХЛ. Таким образом, ему удалось обогнать по количеству игр Даниэля Седина. Овечкин вышел на едрноличное 64-е место в рейтинге.