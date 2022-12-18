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59 минут назад

Александр Овечкин обогнал Даниэля Седина по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Чемпионат.comиещё 3

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

Овечкин обогнал Даниэля Седина по сыгранным матчам в НХЛ
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 3:1. В этой игре участие принимает российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1307-м в НХЛ. Таким образом, ему удалось обогнать по количеству игр Даниэля Седина. Овечкин вышел на едрноличное 64-е место в рейтинге.

Напомним, сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на одну шайбу от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).

Хоккей,Уэйн Гретцки,Даниэль Седин,Александр Овечкин,
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