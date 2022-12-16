Овечкин сравнялся с Седином по матчам в НХЛ

Игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин сравнялся с Даниэлем Седином по количеству матчей в лиге, выйдя на лед в поединке регулярного чемпионата против "Далласа".

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Для Овечкина эта встреча стала 1306 в карьере. По этому показателю он делит с Седином 64 место. Рекордсменом НХЛ является Патрик Марло, у которого 1779 матчей.

Напомним. "Вашингтон" уступил "Далласу" со счетом 1:2, а Овечкин отметился результативной передачей. Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. С 2001 по 2005 год он выступал за московское "Динамо". Также он возвращался в московский клуб в сезоне-2012/13.

Овечкин победитель трех чемпионатов мира, также на двух мировых первенствах брал серебро. Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 32 матч, в котором забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач.