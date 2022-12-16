Сборная России проиграла Казахстану в матче Кубка Первого канала

Завершился матч Кубка Первого канала в формате «три на три», в котором встречались сборные России и Казахстана. Встреча, прошедшая на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, завершилась победой Казахстана в серии послематчевых буллитов (2:2, 3:2).

В конце первой двадцатиминутки хоккеист казахстанской команды Артем Лихотников открыл счет в матче. На экваторе матча он же оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. Через несколько минут российский нападающий Никита Чибриков сократил отставание до минимума. Он же на последней минуте второго отрезка игры забросил вторую шайбу и сравнял счет на табло. Основное время завершилось вничью, а в серии буллитов сборная Казахстана взяла верх.

В параллельном матче сборная Белоруссии одержала победу над командой Китая со счетом 5:3. Таким образом, в финальном матче Кубка Первого канала встретятся сборные Белоруссии и Казахстана, а в матче за третье место сойдутся команды России и Китая.