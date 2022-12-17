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1 час назад

Российский хоккеист "Лондон Найтс" Казбеков умер в возрасте 18 лет

Газета.Ruиещё 2

Российский форвард клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков ушел из жизни в возрасте 18 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Российский хоккеист "Лондон Найтс" умер в возрасте 18 лет
Фото:  сайт OHL сайт OHL

«Хоккейная лига Онтарио и «Лондон Найтс» с прискорбием сообщают о внезапной кончине Абакара Казбекова. Абакар являлся ценным игроком команды с 2021 года. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде», — говорится в сообщении.

Причины смерти хоккеиста не сообщаются. Ближайшая игра «Лондон Найтс» отменена и будет сыграна позже.

Казбеков перешел в «Лондон Найтс» в сезоне-2021/2022. За эту команду 18-летний форвард сыграл 21 матч, в которых ему удалось забросить одну шайбу и отдать один результативный пас. В сезоне-2020/2021 Казбеков выступал за юниорские команды Канады. Он являлся воспитанником подольского хоккея.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ряда известных итальянских клубов серб Синиша Михайлович ушел из жизни в возрасте 53 лет.

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